今年度予算案が7日午後、参議院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決・成立しました。日本テレビ政治部の井上幸昌部長が解説します。■予算の審議時間2025年度と今年度でどうなった？予算の審議というのは、政府が決めた1年間の税金の使い道をチェックする非常に重要な場なのですが、極めて異例な展開となりました。審議時間を見てみると、衆議院、参議院とも少数与党だった2025年度の予算審議では、衆院で92時間ほど、参