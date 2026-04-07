俳優の秋田汐梨と池田匡志が７日、東京・神楽坂の赤城神社でフジテレビのＷ主演ドラマ「ｓｈａｒｅ」（２０日スタート、関東ローカル。ＦＯＤでノーカット版を配信）のヒット祈願を共演の寺本莉緒、草川直弥、藤本洸大、雛形あきこと行った。原作は累計発行部数３０万部を突破した三つ葉優雨氏の同名コミックで、居場所のない女子高校生・はる（秋田）がゲイの青年・理央（池田）に恋をして、思いが通じ合うことの難しさと成長