中華料理チェーン「ぎょうざの満州」で運ばれてきたのは、チャーシューやメンマなどの定番具材はなし！ネギがのっただけの超シンプルな「素ラーメン」。お値段は格安の400円です。物価高が続く今、具材を削ることで価格を抑え、味をシンプルに際立たせることができる、いわゆる“引き算商品”の人気が急上昇中。ぎょうざの満州では具なしラーメンの固定ファンも増え、ひそかな人気メニューになっているといいます。具なしラーメン