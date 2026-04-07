緊迫するイラン情勢によって、各地に影響が出ています。タイにある世界遺産では、観光客に人気のゾウにも異変が起きていました。タイの世界遺産「アユタヤ」でFNNのカメラが捉えたのは、路上を歩くゾウの姿。イラン情勢の悪化が市民の生活を一変させていました。イランへの攻撃を続けるアメリカのトランプ大統領は、日本時間7日未明に開いた会見で、軍事作戦への協力を巡り「韓国が助けてくれなかった。オーストラリアも助けてくれ