「ダイヤモンドカップ・Ｇ１」（７日、津）４カドからトップＳを決めた宮地元輝（３９）＝佐賀・１００期・Ａ１＝が豪快にまくって、昨年１月の下関周年以来となる４回目のＧ１優勝を飾った。通算では４０回目。この優勝で来年３月に地元・からつで開催されるＳＧ・第６２回ボートレースクラシック（２０２７年３月２３〜２８日）の出場権利を獲得した。午前中から強い風が吹き続け、安定板使用でのレースが続いた。優勝戦で