ウクライナ東部ドニプロペトロウシク州で、ロシア軍のドローン攻撃により民間の路線バスなどが被害を受け、これまでに4人が死亡し、21人がけがをしました。地元当局によりますと、7日朝、民間の路線バスが停留所付近でドローン攻撃を受け、乗客やバスを待っていた人など3人が死亡、16人がけがをしました。これに先立ち6日深夜にも、州内で10機以上のドローン攻撃があり、民家や行政庁舎、送電線などが被害を受け、子ども1人が死亡