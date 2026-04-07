お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が７日、都内でテレビ東京系の経済番組「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（８日スタート。水曜・後１１・０６）の囲み取材に参加した。特番として６回放送された番組がレギュラー化。ＭＣを務める若林は「探り探りですけど、手応えは感じている。放送を見て頂けたら番組の雰囲気とかを分かっていただける気がします」と呼びかけた。さらに、経済番組のため「シュッとした笑い方を心