高市総理は7日、今年度の当初予算の成立を受けて記者団に対し、「本予算の年度内成立が実現できなかったことは残念だが、国民の安心と強い経済構築のためという思いから、国会での審議に誠実に対応してきた結果、国民生活に支障が生じるリスクをできる限り小さくできた」と述べた。一方、高市総理は、中東情勢を受けた原油の調達について、「3月11日、他国に先駆けて約45日分の石油備蓄の放出を決めた」他、「ホルムズ海峡を通らな