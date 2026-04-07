バスケットボール女子日本代表が、２９日にＷＮＢＡファイナルに出場したフェニックス・マーキュリーと対戦する。２８年ロサンゼルス五輪の出場切符がかかるＷ杯（９月、ドイツ）に向けた強化が目的。３月のＷ杯予選出場選手と若手を中心に選抜する。同チームは、現女子代表監督を務めるコーリー・ゲインズ氏がかつて指揮していたチームで、２００９年にはＷＮＢＡを制覇した。オンラインで取材に応じた日本バスケットボール協