お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が7日、都内で行われたテレ東の新経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜後11：06）囲み取材に出席した。会見では「今までにない、新しい経済番組として見ていただけたら…」と呼びかけていたが、その言葉通り「トーク多め」の構成となることが、清水昇プロデューサーとのトークで明かされた。【全身ショット】いい笑顔！シックな衣装で登場した若林正恭番組名の「