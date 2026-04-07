◇セ・リーグヤクルト−阪神（2026年4月7日甲子園）平凡な二塁へのゴロが「事件」を起こした。1−0の4回ヤクルトの守備。2死一、二塁でヤクルト先発・小川泰弘投手（35）が木浪を平凡な二塁前へのゴロに打ち取ってチェンジかと思われた瞬間、二塁・伊藤がまさかのトンネル。二塁走者が生還して同点となった。好機で平凡な打球が転がった瞬間、甲子園は大きなため息。ところが、ゴロが伊藤のグラブ下をゆっくり抜けていく