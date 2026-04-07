〈時価総額数十億円も高市早苗首相が関与否定で大暴落、金融庁が捜査…“サナエトークン”とは何だったのか？後援会もお墨付き、発行者側も高市関与をアピール〉から続く高市早苗首相は4月7日の参院予算委員会の質疑で、自身の名前が使用された暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」について立憲民主党の杉尾秀哉議員から質問を受けた。【画像】週刊文春に独占告白をする「サナエトークン」発行元の責任者高市事務所側