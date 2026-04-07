京都府南丹市で、小学6年生の安達結希さん（11）が3月23日から行方不明となり、7日で15日目を迎えた。7日朝、安達さんの自宅近くにある山間の別荘地で、警察が約60人態勢の捜索を実施した。一方、学校側は欠席連絡の確認や保護者への連絡が遅れた経緯を説明し、再発防止策を示した。地域住民や同級生からは、早期発見を願う声が広がっている。自宅付近の山林を60人態勢で捜索京都・南丹市で小学6年生の安達結希さんが行方不明にな