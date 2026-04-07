「後ろのガラスがバリーン！」走っていいの？リアガラスが割れてしまったのか、ブルーシートやゴミ袋などでボディ後部を覆い、応急措置をして走っているクルマを見かけることがあります。果たしてクルマは、リアガラスが割れたまま公道を走ってもいいのでしょうか。また車体の一部が壊れたクルマは、どこからが法的な「整備不良」に当たるのでしょうか。【言われてみれば！】これが「元々リアガラスがないクルマ」です（写真で見