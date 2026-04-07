H//PE Princessが、デビュー1stミニアルバム『17.7』を5月27日にリリースする。 （関連：“韓国の『グラミー賞』”から、BLACKPINK×国立中央博物館の歴史的遭遇まで――韓国トレンドレポート 2026年3月号） 同アルバムは、オーディション番組を経験してデビューを果たす彼女たちの最初のアルバムとなる。タイトルにある『17.7』という数字はグループ結成当時の平均年