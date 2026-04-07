春の交通安全県民運動期間の県内ですが、交通事故が起きています。 【画像】事故現場 きょう午前、東根市で軽乗用車と大型トレーラーが衝突する事故があり、４人がけがをしました。 軽乗用車の運転手が居眠り運転をしていたとみられています。消防などによりますときょう午前９時ごろ、東根市関山の国道４８号で軽乗用車と大型トレーラーが衝突したということです。 この事故で軽乗用車は横転し、軽乗