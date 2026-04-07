かつて浦和レッズでもプレーしたFWブライアン・リンセンのオランダ代表入りを、現地記者が推薦している。35歳のストライカーは、2025年１月に浦和から母国のNECに移籍。１年目の昨季は公式戦16試合に出場し４ゴールを記録し、２年目の今季はここまで公式戦30試合に出場して11ゴール・８アシストをマークしている。オランダメディア『FCUpdate.nl』によれば、ジャーナリストのウーゴ・ボルスト氏は、これまで一度も代表に呼ば