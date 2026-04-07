３月31日に開催された北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフB決勝で、スウェーデンがポーランドに３−２で勝利。同予選では未勝利だったにもかかわらず、本大会出場を決めた。この結果、グループFに入った日本代表の対戦相手は、オランダ、チュニジア、そしてスウェーデンに決定した。アーセナルのFWヴィクトル・ヨケレスやリバプールのFWアレクサンドル・イサクらのタレントを擁す“第３の相手”を日本代表の森保一監督