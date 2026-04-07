特集「気になるランチ」は、この春オープンしたばかりの店です。牛肉にこだわる鹿児島市のすき焼き店のビフカツに、癒やしのカフェが提供する「せいろ蒸し」と「そぼろ丼」のランチが登場します。（詳しくは動画をご覧ください）