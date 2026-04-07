鹿児島大学で7日、入学式が行われ、2608人が大学生活をスタートさせました。一人暮らしを始める学生も多いなか、直面するのが「物価高」。新生活を始めた学生はどのように工夫しているのでしょうか。鹿児島大学には、9つの学部と9つの大学院研究科に、計2608人が入学しました。式では、井戸章雄学長が「考える力を養い、謙虚に学び続け、 人としての教養、本物の実力を養う術を身につけてください」と新入生を激励しまし