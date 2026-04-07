県内の多くの公立小中学校で始業式が行われました。 3月に閉校した長崎市の旧手熊小学校の児童は、新たな校舎で新年度をスタートさせました。 新年度を迎え、児童たちが元気に登校します。 3月に閉校した旧手熊小学校の児童にとっては、初めてのバス通学です。 （旧手熊小の児童） 「何回か(通学の)練習をしていたので、思ったよりかはできた。ちょっと楽しみだけでちょっと不安」 （旧手熊小の児童） 「手熊小学校と