私立高校の授業料が今年度から所得制限なく実質無償化となるなか鹿児島市の鹿児島高校で入学式が行われました。保護者からは歓迎する声が聞かれましたが、結構かかるのが授業料“以外のお金”。そうした中、家計に優しい取り組みも始まっています。鹿児島市の私立・鹿児島高校には3つの学科に去年より約70人多い624人が入学しました。式では須田勝広校長が「かつてない速さで変化する社会で生きるためにはより高いレベルで自分