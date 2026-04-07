4月2日、鹿児島市の朝日通り交差点で歩行者用の信号機が落下する事故がありました。また、大分では高さ約9メートルの街灯が倒れる事故も。全国的に深刻化するこうした道路附属物の老朽化について、県内の現状は？(記者)「鹿児島市の朝日通り交差点。人通りの多いこの交差点で先週、あちらに取り付けられていた歩行者用の信号機が落下する事故があった」4月2日。鹿児島市の朝日通り交差点で歩行者用の信号機が落下する事