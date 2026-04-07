大村市の大村工業高校で6日夜、倉庫が全焼する火事がありました。 出火当時、近くに人はおらず、ケガ人はいませんでした。 6日午後7時20分頃、大村市森園町の大村工業高校で通行人から「炎が見える」と警察に通報がありました。 警察によりますと、高校のテニスコート付近にあったプレハブ倉庫、約4.8平方メートルが全焼。 火は約40分後に消し止められました。 学校によりますと出火当時、生徒は部活動