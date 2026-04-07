人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）家族との会話に救われそう。離れて暮らしているなら電話して。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）物事の進展が遅れがち。手順を考えながら行動しよう。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）無愛想な態度に注意。人