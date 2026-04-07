俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは4月6日、自身のInstagramを更新。大人っぽいコーディネートを披露したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。【写真】本田望結の大人っぽいブラックコーデ「いつの間にやらめちゃくちゃ大人っぽくなってる」本田さんは「みんなのところは咲いていますか」とつづり、5枚のソロショットを投稿。黒いニットカーディガンにタイトなシルエットのジーンズを合わせています。落ち着