2026年4月1日、「シウマイ」でお馴染みの崎陽軒が、公式Xアカウント（＠KiyokenOfficial）で新商品情報を投稿した。【画像】エイプリルフールのネタかと…実際に発売された崎陽軒の新商品の中身その名も、「ギヨウザ」だ。投稿によれば、「シウマイ」のような形をした餃子の味の食べ物、ということらしい。な、なんだそれ？......ああ、もしかしてエイプリルフールのネタなのかな？4月1日に発表してるし。......と、思いきや