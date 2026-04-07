警視庁で警察署長らを集めた会議が開かれ、筒井洋樹警視総監が匿名・流動型犯罪グループへの対策や、外国公館の警備の徹底などを指示しました。筒井洋樹 警視総監「昨年の特殊詐欺の被害状況は認知件数、被害額ともに過去最多を記録したほか、SNS型投資・ロマンス詐欺についても前年から被害額が大幅に増加するなど、極めて憂慮すべき情勢にあります」警視庁本部できょう（7日）、警察署長や本部の幹部など、262人を集めた会