全国知事会はきょう（7日）、燃料価格の高騰や人手不足によって離島航路の維持が難しくなっているとして、国に対し新たな支援制度の創設などを求める要望書を提出しました。全国知事会のうち新潟、香川、三重、島根、長崎、熊本、鹿児島、沖縄の8つの県の知事や副知事はきょう、国交省などを訪れ、離島航路の維持・確保に向けた要望書を提出しました。全国知事会は、離島航路は住民の生活物資の輸送や通院などを支える不可欠なイン