人材インフラ提供企業のヒトトヒトホールディングス（東京都渋谷区）は7日、東証スタンダード上場を迎え、東京都内でメディア懇親会を開催した。松本哲裕社長（51）と、同社長と星稜高（石川）時代の野球部のチームメートで、「ヒトのチカラアンバサダー」に就任した元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（51＝現ヤ軍GM特別アドバイザー）によるクロストークも実施。松井氏は、イベント後に「今日もらいました」と、アンバサダ