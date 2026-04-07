再審＝裁判のやり直しに関する刑事訴訟法の改正案をめぐり、法案審査を行う自民党の会合がきょう（7日）開かれ、鈴木馨祐・司法制度調査会長が政府案の修正を含めた検討をするよう、法務省に求めました。刑事裁判の再審＝裁判のやり直しに関する制度を見直す、刑事訴訟法の改正案について、自民党の法務部会などの会合で法案審査が行われていますが、裁判所が再審開始を決定した場合に検察官が不服を申し立てる「抗告」をめぐって