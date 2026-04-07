ボートレースからつのG3オールレディース「SpringCup」が、8日に開幕する。今節は地元・佐賀支部から参戦の小芦るり華、山本梨菜、野田なづき（25）、久保田凪紗、古園井綾南に期待が高まる。中でも野田がメキメキ実力をつけており注目だ。デビューして3年は苦労していたが、2025年前期から勝率5点台をキープできるようになり、今期はここまで6.12と初のA級入りを狙える位置にいる。前検は「手応えはないし、体感もい