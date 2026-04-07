タレントの薬丸裕英が7日、自身のアメブロを更新。還暦を迎えたことを祝し、読売巨人軍のOBメンバーやタレントの中山秀征、親しい友人たちが集まった豪華な祝宴の様子を報告した。【映像】薬丸裕英、妻・石川秀美さんとのデートショット「友人に感謝の誕生日会」と題して更新したブログで、薬丸は人生の大きな節目である還暦のお祝いを受けたことを明かした。会場には、薬丸が以前から交流の深い巨人軍のレジェンドOBの元木大