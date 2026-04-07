この春に新生活をスタートさせたみなさん、取り付けた突っ張り棒が頻繁に落ちて困っていませんか? それ、付け方を間違えているかもしれません!そこで今回は、自衛隊東京地方協力本部【公式】の投稿から、「突っ張り棒の正しい設置方法」を紹介します。9割が知らない正しい設置方法✨突っ張り棒って何回も落ちるよね🥲そもそも正しい設定方法知ってた? (@tokyo_pcoより引用)物をかけたり、仕切ったりと、収納の悩みを