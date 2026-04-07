楽天−日本ハムの試合前に、ミュージカル俳優・山崎育三郎さんが歌唱・セレモニアルピッチを行った。山崎育三郎さんは楽天球団を通じて「「にじ」は野球をしている子どもたち、東北の子どもたちの未来を願って歌わせていただきました。セレモニアルピッチは、今日サンドウィッチマンさんにお会いして、伊達さんから「ストライクで100km/hは超えてください」と言われていたので、ドキドキしていました（笑）野球は小学校6年間し