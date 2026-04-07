クオリアが展開するカプセルトイぬいぐるみブランド「にっこりーノ」が、世界のミステリーに挑む月刊誌「ムー」とコラボ。「ミステリーサークル」や「フラットアース」など、不思議な事象がにっこりかわいい姿になって登場です!【👽#にっこりーノ_ムーふしぎシリーズ👽】. ーー\\✨🌏情報解禁🌏✨//ーー. #ムー と、#にっこりーノ が未知の融合…!!💥. コラボカプセルトイ発売決定