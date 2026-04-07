タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」を3月25日週より発売する。全5種で価格は300円。3月25日週発売「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」(全5種・300円)「ポケモン ぺたんこマスコット Color：White」は、半立体&ビッグサイズの「ぺたんこマスコット」シリーズに、白をテーマにしたポケモンが仲間入り。それぞれに付属するストラップは白色で、2026年2月発売の