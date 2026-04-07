7日、岐阜市の小中学校で入学式が行われました。少し変わったゲストもお祝いに駆け付けました。真新しいランドセルを背負って登校する1年生。警察官が見守りに立ち、横断歩道は左右を確認してから手を挙げて渡るように呼びかけました。一方、新入生51人が入学式に臨んだ市立加納小学校。県のマスコットキャラクター「ミナモ」と、長良川鵜飼をPRする市のキャラクター「うーたん」がお祝いに駆けつけました