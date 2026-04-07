【モデルプレス＝2026/04/07】スマホ決済『AEON Pay』の新CMキャラクターに就任したタレントの杉浦太陽、辻希美、長女の希空が初共演する新CM「登場」篇、「ブランド」篇、「キャンペーン」篇が、4月10日より全国放映開始される。【写真】杉浦ファミリー、親子初共演の「TGC」ランウェイ◆杉浦ファミリー、3人揃ってCM初共演新TVCMでは、「日本のいい未来へ」というメッセージと共に、杉浦、辻、希空が『LOVEマシーン』に合わせて