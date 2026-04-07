東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「天気のギモン」です。今回、寄せられたギモンはこちらです。『暑い時期は迷わず日傘を差すのですが、いつから差し始めればいいですか？』結論から言いますと、4月に入ったら日傘を使い始めた方がいいかもしれません。というのも、福岡市の紫外線の強さを月別に見ると、7月や8月が一番、紫外線が強くなりますが、9月の紫外線の強さは4月と同じくらいなんです。9月は最高気温が35℃を超えて猛暑