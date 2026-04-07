元日本テレビキャスターの真山勇一氏（８２）が７日、都内でナレーションを務めたドキュメンタリー映画「残されたヘッドライン」（１７日公開）の試写会と取材会を行った。声の仕事は数十年ぶりで、映画は初挑戦。「人生８０年ちょっと生きてきて、やったことのない仕事。名優のナレーションを聴いていて『ああいうものができたら楽しいだろうな』と思っていた仕事が巡ってきて感動した」と振り返った。本作は明治から昭和３