フィリピンを拠点にした犯罪集団「JPドラゴン」のメンバーとみられる男女5人が、日本に強制送還され、ニセ電話詐欺に関与した疑いで逮捕されました。7日午後、フィリピンから日本に移送され、詐欺などの疑いで逮捕されたのは、岩本三矢子容疑者（34）ら30代から40代の男女5人です。いずれも事件当時、「JPドラゴン」のメンバーだったとみられています。警察によりますと、5人は2022年12月、岐阜県の当時88歳の女性に警