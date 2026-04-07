◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（７日・マツダ）広島のサンドロ・ファビアン外野手が先制弾を放った。両軍無得点の４回２死一塁、巨人・ウィットリーの直球を完璧に捉えた。ライナー性の打球はそのまま左翼席最前方へ着弾。今季１号が貴重な２ランとなった。「初球から良いタイミングで、しっかりと自分のスイングで捉えることができました」と声を弾ませた。４回に２死満塁を招きながら、無失点に封じた先発・森下に大き