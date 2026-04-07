Ｊ１千葉は７日、千葉市内で水戸戦（１１日・フクアリ）に向けて調整した。雨と強風の中、約２時間ミニゲームなどで汗を流した。４日の東京Ｖ戦で右肩のけがから復帰したＭＦ杉山直宏は「思ったより緊張はしなかった。なんか一つ結果を出してやろうという気持ちで入った。ゴールに向かう姿勢は今まで通り積極的にできた」と当日を振り返った。ウォーミングアップ時、千葉の応援席からは「待ってたぞ！杉山直宏」との横断幕が