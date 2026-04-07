◆パ・リーグ楽天―日本ハム（７日・楽天モバイル）楽天・前田健太投手が緊急降板し、日米通算１６６勝目はお預けとなった。２０１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来３８４０日ぶりの白星を目指して今季２度目の先発となったが、０―０の４回１死一塁で田宮の２球目を投じた後に右ふくらはぎを気にするそぶりを見せた。さらに３球目を投げた後に不調を訴えてベンチ裏に下がり、そのまま降板した。本拠地開幕となった