お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭が７日、都内で進行役を務めるテレビ東京系経済番組「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（８日スタート、水曜・後１１時６分）の囲み取材会に出席した。これまで６度、特番で放送された若林の経済番組が「アンパラレルド（比類なきもの）」というタイトルでレギュラー化。若林の疑問に応える形で進行する番組構成で「相方（春日俊彰）が率先して面白いことを言うタイプじゃないので