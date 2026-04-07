2024年、首都高速道路でトラックを運転して渋滞の列に突っ込み、3人を死亡させた罪などに問われた元運転手の男が、控訴を取り下げたことが分かりました。降籏紗京被告（30）は2024年5月、埼玉・戸田市の首都高で渋滞の列にトラックで突っ込み、3人を死亡させたほか、3人に重軽傷を負わせたとして、過失運転致死傷の罪などに問われました。東京地裁は、判決で「3名の尊い生命が失われるなどした被害結果は甚大。同種事案の中でも前