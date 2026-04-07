◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人(7日、マツダスタジアム)巨人は4回表、広島先発・森下暢仁投手から3つの四球で満塁の好機を作りましたが、あと1本が出ず無得点に終わりました。両チーム無得点で迎えた4回表、先頭の浦田俊輔選手が四球で出塁すると2盗に成功。巨人が先制のチャンスをつかみます。その後、1アウト3塁から泉口友汰選手も四球で出塁すると、ダルベック選手の三振後、5番・大城卓三選手も四球を選び2アウト満塁に。し