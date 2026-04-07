7日午後、神奈川県川崎市のJFEスチール東日本製鉄所で高さ40メートルほどの足場が崩れ、男性作業員5人が転落しました。5人のうち、3人が意識不明で搬送され、1人の行方が分からなくなっています。現場から中継です。現場から600メートルほど離れた対岸の公園にいます。風が強く吹いており、波もゆれているのが見えます。足場の崩れた事故のあった現場では赤い光が見え、救急車や警察の車両が見えて物々しい雰囲気が伝わってきます