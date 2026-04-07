中道改革連合は7日、小川淳也代表が16〜20日の日程でスペインを訪問すると発表した。海外の中道・リベラル勢力が集まる国際会議「グローバル・プログレッシブ・モビライゼーション」の初会合に出席する。小川氏は「党の懐事情に鑑み、自腹で行く」としている。会議には、トランプ米政権に批判的なスペインのサンチェス首相や、ブラジルのルラ大統領が参加する見通し。小川氏は各国関係者との連携を図る考えだ。